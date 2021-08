Denuncian saqueo de tumba en cementerio de Viña del Mar: habrían cambiado cabeza por pelota de tenis

Fueron familiares del difunto quienes afirmaron que al remover los restos para enterrar a otra familiar, al sujeto le faltaba la cabeza y un artículo de oro.

Una denuncia de exhumación ilegal y hurto de partes de cadáver se realizó durante esta semana en la Fiscalía Local de Viña del Mar. El caso corresponde a un hombre fallecido el 2004 y cuyo cuerpo habría sido saqueado en el cementerio de Santa Inés, en la Ciudad Jardín.

Fueron familiares del difunto identificado como Juan Godoy quienes afirmaron en declaraciones que recoge SoyChile.cl que al remover los restos para enterrar a otra familiar, al sujeto le faltaba la cabeza y un artículo de oro. Además, en lugar del cráneo se encontró una pelota de tenis.

“La verdad me quedé callada, en shock, y a las semanas vine a contarle a mi hija y mi nieto de lo que había visto, y ahí empezamos los trámites para poder volver a abrir el nicho y nos encontramos con una calavera entera, completa, negra como carbón, yo sé que ese no es mi padre, y quisiera que se le hiciera un ADN para saber qué persona está ahí, y finalmente se haga justicia, porque con esta denuncia buscamos justicia y que a otras familias no les vuelva a ocurrir”, explicaron desde la familia.

El diputado Rodrigo González (PPD), que participa en la denuncia junto a la familia afectada, aseguró que esta denuncia es muy grave y que "confirma las exhumaciones ilegales que se han producido en el cementerio Santa Inés bajo conocimiento e instrucciones del anterior gerente que tenía la Cormuviña, Rodrigo Macuada, quien habría dado órdenes o instruido junto a su secretaria en varias oportunidades como se señaló anteriormente por el presidente del sindicato y otros dirigentes, para hacer intrusión a las bóvedas y nichos y poder sacar productos de valor comercial como collares o piezas dentales de oro, incluso tráfico de órganos".