¿Qué hacer si mi Isapre deja de operar? Experto entrega recomendaciones ante incierto futuro

Los expertos apuntan a que si un afiliado no necesita un cambio no opte a pasarse a Fonasa, dado que podría convertirse en una decisión irreversible.

Hace un mes el presidente de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), Gonzalo Simón, afirmaba que la preocupación de las instituciones es no revertir el déficit por el cual atraviesan en el último tiempo "dada la incerteza normativa que está sufriendo el sistema".

Al respecto Ryan Kerr, cofundador de QuePlan.cl, explica qué factores podrían alargar o acortar la vida de las Isapres. "La Superintendencia de Salud dio un nuevo plazo a las Isapres para que anuncien y justifiquen una nueva alza de los planes. Si el alza es baja, podría agravar su situación financiera", advierte.

Si bien se ha hablado de un eventual quiebre de una o varias Isapres, aún no se ha visto que alguna de ellas esté efectivamente ad portas de cesar sus operaciones. La recomendación desde QuePlan.cl es esperar, tomar decisiones con la cabeza fría y mantenerse informado ante los posibles escenarios.

"Si bien algunas Isapres están tardando más tiempo en aceptar nuevos afiliados, si alguien necesita cambiarse de Isapre o plan aún puede hacerlo. Si no se necesita un cambio, no es recomendable pasarse a Fonasa pues podría ser una decisión irreversible porque existe una posibilidad de que, al salir de tu Isapre actual e irte a Fonasa, no puedas volver a ella en caso de arrepentirte o debas pagar un valor más alto al no poder volver al mismo plan que tenías", advirtió Kerr.

¿Cuáles son las alternativas ante una quiebra?

En caso de que este escenario se convierta en realidad, Kerr afirma que "si no caen todas las Isapres, podríamos recomendar en su minuto migrar a alguna que tenga mayor solidez".

"Puede que se tenga que repetir esta acción si otras siguen dejando de operar. Otra alternativa en ese caso es migrar a Fonasa y contratar un seguro local. Algunas aseguradoras ya están trabajando en crear nuevos productos que operarán sobre Fonasa replicando de cierta forma la cobertura que hoy ofrecen las Isapres", afirmó.

Una tercera opción, añade el experto, "podría ser contratar un seguro internacional ya que no depende de las Isapres o Fonasa y cubren tanto en Chile como en el extranjero. Un público creciente está inclinándose por esta opción. Sitios web como InternationalHealth.com proveen servicios gratuitos de cotización y comparación en decenas de compañías internacionales. Para cierto público, podríamos recomendar en su minuto esta alternativa".