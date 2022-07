"En las fábricas hay mucha pega": El relato de los chilenos que viajaron a trabajar a Japón

Los compatriotas relatan cómo es vivir en uno de los países al otro lado del mundo como parte de una Working Holiday.

Una de las mejores opciones para los jóvenes que quieran trabajar fuera de Chile son las Working Holidays, en las que los chilenos pueden optar a trabajar en destinos de otros continentes.

En este sentido, Las Últimas Notcias conversó con chilenos que actualmente se encuentran trabajando en un país al otro lado del mundo: Japón.

El sicólogo Andro Kalasic (29) lleva tres años viviendo en el país asiático, donde ha trabajado en diferentes empresas durante este tiempo.

En este sentido, Kalasic aseguró que "en las fábricas hay mucha pega, sobre todo en sectores de alimentos, automotriz y tecnológico. En Japón pagan por hora y puedes hacer muchas horas extras: así se puede ganar entre 25% y 50% más".

"Trabajé en fábricas de alimentos, me pagaban $1.500.000 y ganaba al mes como $2.000.000 con horas extras incluidas", aseguró.

En cuanto al manejo del idioma, indicó que sus empleadores "no exigían japonés ni inglés. Los japoneses no hablan mucho inglés, pero dominarle me servía para comunicarme con otros extranjeros".

Quien también entregó su testimonio fue Katherine Fuentes (27), profesora de lengua castellana, quien llegó a Tokio en mayo.

Fuentes detalló que "recién este año comencé a averiguar sobre las Working Holidays. Postulé a Australia y Japón, quedé en ambas y seleccioné la que más me gustaba. Soy fanática del animé, de la tecnología, de la cultura japonesa y sus tradiciones".

Del mismo modo, relató que "hasta ahora la experiencia ha sido excelente , aunque no hablar el idioma muchas veces me impide hacer cosas. Hay locales donde solo aceptan a personas que hablen japonés porque prefieren no tener problemas con los clientes".