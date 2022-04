Falsos PDI simularon procedimiento para robar en Paine: familia forcejeó con los delincuentes

Según detallaron los afectados, los sujetos llegaron al lugar señalando que se trataba de un procedimiento policial por un supuesto robo.

Una familia fue víctima del robo de su vehículo por parte de un grupo de sujetos caracterizados como detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Paine, en la provincia del Maipo, región Metropolitana.

Según información policial, el hecho ocurrió la madrugada de este martes en una vivienda ubicada en las calles 4 Norte y 4 Oriente, cuando cuatro sujetos vestidos como falsos PDI intentaron asaltar a las personas, haciéndoles creer que se trataba de un procedimiento policial por un supuesto robo.

A raíz de esto, los delincuentes intentaron entrar a la vivienda, sin embargo, los dueños de casa se resistieron. Pese a esto, los desconocidos se robaron el vehículo de la familia.

De acuerdo a lo señalado por una de las afectadas, los individuos usaban ropa institucional, portaban credenciales y se identificaron como detectives, por lo que no dudaron de sus intenciones.

La dueña del automóvil robado, tras lo sucedido, entregó detalles del incidente. "Mi mamá me dice, tienen al Oscar encañonado en el piso y ahí me dio como una crisis, empecé a forcejear con él [delincuente] a tirarlo para afuera y él me encañonaba con un arma en el cuello y a mí no me importó y seguí sacándolo hacia afuera con todas mis fuerzas", relató.

Y añadió: "De repente mi pololo [Oscar] se para, pesca al otro que lo tenía encañonado y los tiramos hacia afuera. Empezamos a forcejear con la puerta y tirarlos hacia afuera, y nosotros forcejeamos y de repente sentí como un balazo hasta que logramos cerrar la puerta".

Finalmente, precisó: "Los vi como verdaderos PDI, nunca imaginé que querían hacernos daño".

Si bien la mujer hizo la denuncia, por ahora se está a la espera de la investigación en terreno, en donde habría videos de cámaras de vigilancia del hecho, los que serán derivados al Ministerio Público.