Familia de chilena amputada en México rechaza ayuda del gobierno para repatriar el cuerpo

De manera negativa reacciónó la familia de la fallecida María Inés Contreras (68) luego de que el gobierno chileno ofreciera ayuda para trasladar su cuerpo desde México, lugar donde murió tras sufrir una septicemia durante sus vacaciones.

La historia de la mujer se extiende por varias semanas y se originó cuando durante un viaje a Cancún la mujer se golpeó la pierna. Con el paso de los días la herida comenzó a inflamarse y tuvieron que amputarle su pierna derecha debido a una infección.

La familia de la mujer explicó en su momento a T13 que la situación se había extendido por 20 días y que se sentían "totalmente abandonados" por parte de las autoridades chilenas, que según ellos declaraban, no habían gestionado la utilización de un avión ambulancia para traer a su madre -todavía viva- a Chile.

Una vez confirmada la noticia de la muerte de María Inés Contreras producto de una septicemia, el gobierno ofreció ayuda para repatriar sus restos, pero uno de sus hijos se negó. "Solamente le dije (al cónsul) que en este minuto la ayuda de ellos no nos interesa", dijo.

"Estamos haciendo todo de manera particular porque no vamos a hacer que ellos brillen en la última instancia y los últimos días vida de mi madre. No la aceptamos. Si necesitamos ayuda con el dinero, lo vamos a hacer pero al Gobierno no le vamos a pedir nada. Solo las explicaciones de por qué nos abandonaron con el resultado de la muerte de nuestra madre", agregó.

En esa línea planteó que "después de 21 días de abandono, donde él (cónsul) no se presentó, (le dije) que le quedara claro en su conciencia que él es tan responsable como las autoridades de nuestro país que no nos prestaron ayuda cuando la requerimos".