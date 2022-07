Familia recuperó a perrito robado en Tomé y acusa que delincuentes le sacaron los dientes

El robo ocurrió el pasado 25 de junio, cuando un grupo de delincuentes entró a la casa de la familia y se llevó, además de la mascota, una serie de especies y dinero.

Feliz se encuentra una familia de Tomé, región del Biobío, que tras 10 días de angustia logró reencontrarse con su mascota que fue robada en medio de un asalto que sufrieron en su casa el pasado 25 de junio.

Benjamín Moscoso, su dueño, pidió ayuda a través de redes sociales para encontrar a Bruno , su querido compañero animal y alertar de una posible venta, que es lo que generalmente se hacen en estos casos.

En medio de la búsqueda, una señora le entregó pistas, y por ello pagó 250 mil pesos, sin embargo, otra mujer los volvió a contactar para decirles que tenía a la mascota hace cuatro días y que estaba en perfecto estado, pero que había pagado por él 250 mil pesos, por lo que, esperaba ese dinero de vuelta, según consignó Radio Bío Bío.

Finalmente, llegaron a un acuerdo y quedaron de juntarse en un servicentro de Concepción. "Nos juntamos en la Copec de Concepción (…) y no es por nada, pero la señora se veía muy misteriosa. Yo desde el principio tuve un mal presentimiento, porque ella me habló y tenía foto de perfil y después ya no", dijo el joven al mencionado medio.

"Ella me dijo que se iba a ir en micro, pero ayer había mucha lluvia y bruno no estaba mojado, lo trajo en una mantita y la mantita tampoco estaba mojada (…)", explicó Benjamín.

Durante el encuentro, la mujer no dio detalles de quiénes le vendieron el animal y tampoco comentó que a Bruno le faltaban algunos dientes.

Pero fue al llegar a la casa que Benjamín se dio cuenta de lo que en verdad pasaba. Al perrito le faltaban varias piezas dentales superiores, mientras que en la parte inferior no tenía ninguno.

"Hoy día [miércoles], lamentablemente, nos dimos cuenta que a Brunito le sacaron los dientes. Todos los dientes de abajo y algunos de arriba. Ella nos había dicho que Brunito estaba en perfecto estado (…) ¿cómo no se iba a dar cuenta que no tenía dientes?. Brunito lloraba y lloraba y, claro es por el dolor. El viernes tenemos hora con el veterinario", precisó el joven.

Si bien no hay certezas de por qué le hicieron ese daño al animal, Benjamín tiene dos teorías: "Creo que lo hicieron pasar por perrito nuevo, como que era un bebé o porque Bruno es muy mañoso con personas desconocidas e intento morderlos (…)", concluyó Moscoso.