Familia de Tomás y filtración de autopsia: "Fue terrible lo que pasó (…) es como si fuera un juego"

Desde la familia del niño que murió en febrero pasado en condiciones que aún no se clarifican, después de estar desaparecido más de una semana, dijeron estar dolidos por la filtración de un informe.

La familia del pequeño niño fallecido Tomás Bravo criticó la filtración del informe del Servicio Médico Legal (SML), en el que supuestamente se conocería la causa de muerte del menor. La familia cuestionó el hecho y dijeron que esperan conocer esa información de boca de las autoridades correspondientes.

“Fue algo muy terrible lo que pasó. Más encima enterarse por la prensa, por redes sociales en realidad nosotros, y después por la prensa. No teníamos ida, no sabíamos qué estaba pasando, mi hija estaba muy mal. Eso nos dolió, que no nos haya dicho la fiscal o la persona indicada para dar esta información”, dijo Elisa Bravo, abuela de Tomás.

“Esa es la pena más grande que nos da, dentro de todo el dolor que ya tenemos. Pensábamos que ya no podía haber dolor más grande del que estábamos pasando, y pasan estas cosas. Es como si fuera un juego”, agregó.

La noche del jueves, distintos medios de comunicación aseguraron que la causa de muerte del pequeño Tomás, quien estuvo desaparecido durante más de una semana cerca de Lebu, en la región del Biobío, era hipotermia e inanición, y su deceso no estaría relacionado con la intervención de terceras personas.

Sin embargo, ni desde la fiscalía ni del SML han salido a confirmar esta información, pero sí se reunirán con la familia el próximo martes, cuando se espera que le puedan comunicar formalmente a los cercanos del niño, cuáles fueron los motivos de su fallecimiento.

La familia y sus abogados también pidieron que se investigue la filtración de este informe a los medios de comunicación y se sancione a los responsables.

Del enigmático caso aún el único formalizado ha sido un tío abuelo del menor, quien fue inculpado por el Ministerio Público, pero él ha negado su responsabilidad y la fiscalía no presentó pruebas que lo involucraran.