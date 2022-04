Fedetur critica anuncio del Minsal sobre apertura de fronteras: "Seguimos encadenados"

A juicio de la federación, requisitos como el Pase de Movilidad y PCR "no nos permiten avanzar como están avanzando otros países del mundo donde las restricciones se han eliminado".

Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) criticó las medidas sanitarias que siguen rigiendo en el país pese a la apertura de fronteras anunciada por el gobierno.

"Lo que comunicacionalmente aparece como un avance, para nosotros es una falacia porque la homologación de vacunas voluntarias es una noticia que se puede ver positiva, sin embargo, un turista extranjero al llegar al país... si no tiene sus vacunas homologadas no puede acceder al Pase de Movilidad y, por lo tanto, no puede entrar a un restaurante", acusó Kouyoumdjian.

En ese sentido, aseguró que que están "en una situación muy compleja donde seguimos pidiendo al gobierno el fin a la homologación de vacunas. Por otro lado, seguimos teniendo el PCR aleatorio a la entrada del aeropuerto de Chile y esto significa que estamos perdiendo momentos muy claves, por ejemplo, para reactivar el turismo de invierno".

"Seguimos encadenados a estos requisitos que no nos permiten avanzar como están avanzando otros países del mundo donde todas las restricciones se han eliminado. Por lo tanto, esto no nos permite recuperarnos como sector", aseveró.

Según información entregada por el Ministerio de Salud (Minsal) este miércoles se registraron 2.742 nuevos casos de COVID-19 en el país mientras que 379 pacientes se mantienen internados en Unidades de Cuidados Intensivos, de los cuales 274 se mantienen con ventilación mecánica invasiva.