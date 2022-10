Fiscalía formalizará a médico que chocó intencionalmente a un vehículo con un bebé en La Unión

El sujeto había tenido una discusión que el otro conductor y le dio un fuerte golpe por detrás con su auto. En el vehículo chocado había una mujer y un bebé de un mes.

La Fiscalía de Los Ríos solicitó la formalización del médico conductor de un vehículo que impactó intencionalmente a otro en la ciudad de La Unión. El hecho se viralizó en redes sociales por lo violento del choque y Carabineros entregó algunos antecedentes.

En el registro se ve como un hombre baja de su auto, y lo deja estacionado unos metros más adelante, para encarar a otro conductor, quien acelera y lo choca violentamente , con una mujer y un bebé de un mes y 20 días en su interior.

Desde el Ministerio Público, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, explicó que reunieron algunos antecedentes y formalizarán al hombre que chocó.

Conductor choca intencionalmente un vehículo en La Unión

“Lo que ha ocurrido en este caso es que, tan pronto la fiscalía ha tomado conocimiento de este hecho, el fiscal de turno ha dispuesto de manera inmediata diligencias a Carabineros, que tenían como objeto fundamental poder aclarar, con la mayor precisión, lo ocurrido antes y después de aquellas imágenes captadas por una cámara”, explicó Aguayo.

“Hoy han llegado esos informes policiales con los resultados que le dan la claridad al fiscal para solicitar audiencia de formalización contra aquel imputado que conducía el vehículo y, que de manera intencional impactó a aquel que le antecedía, provocando daños en este y lesiones clínicamente leves a uno de sus ocupantes”, añadió.

En conversación con Noticias Los Ríos, Pedro Collao, el conductor cuyo vehículo fue violentamente chocado, dijo que la misma persona que los impactó ya había protagonizado un accidente la semana pasada.

“Avancé para dar la vuelta y regresar al centro, y cuando iba a la altura de la misma panadería, había un camión estacionado (cuyo conductor grabó la agresión), señalicé para sobrepasarlo y atrás venía el Duster a exceso de velocidad. Lo vi tan encima que me asusté y se me detuvo el auto, entonces él me clavó la bocina y me dice 'fíjate poh hijo de puta', por lo que yo bajé el vidrio y le dije que tenga más cuidado", relató el conductor agredido.

"Él me siguió gritando cosas y yo me bajé del auto para encararlo, me acerqué a su ventana, él bajó el vidrio y me dice 'mueve el auto o te lo hago pedazos hijo de puta'. Yo le dije que se baje, y él ahí se estacionó al lado mío en paralelo y retrocedió doblando la rueda hacia la izquierda y me raspó todo el costado del piloto", siguió.

"Debido a eso, yo le pegué un combo al vidrio de copiloto, pero nunca pensé que se iba a quebrar", señaló y dijo que "cuando volví a verlo en la comisaría se burlaba de mí, se ponía a cantar en alemán y en inglés frente a carabineros. No tenía la actitud de una persona cuerda, y eso que es médico cirujano", añadió.