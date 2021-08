Flavio Salazar y dosis de refuerzo: "En este momento, no creo que esté totalmente justificado"

El director alterno del Instituto Milenio de Inmunología señaló a T13 Noche que la decisión tomada por el gobierno de iniciar una inoculación de refuerzo "es discutible"

En conversación con T13 Noche, Flavio Salazar , inmunólogo, especialista en vacunas y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología, se refirió al anuncio del Gobierno de suministrar una dosis de refuerzo contra el COVID-19.

El también vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, señaló que desde el punto de vista científico "hay opiniones divergentes" por la aplicación de una tercera dosis, señalando que la OMS ha solicitado aplazar la aplicación de una tercera dosis con la finalidad de que se pueda privilegiar una entrega más homogénea de dosis.

Por otro lado, señaló que "no he visto evidencia que indique que exista una desprotección de la población como para -tan rápidamente- generar una necesidad de una nueva inoculación. Me parece que es discutible".

Salazar considera que efectivamente, en algún momento será necesario aplicar dosis de reforzamiento, pero "en este momento, no creo que sea suficientemente justificable "

"¿Es malo que se vacune? No. ¿Va a ser bien, va a reforzar? Si. ¿Es necesario? No lo sé, yo creo que en este momento no está totalmente justificado", señaló.

Salazar considera que "si lo vemos desde el punto de vista individual, probablemente el que se vacuna con tres dosis va a estar seguro. Desde el punto de vista epidemiológico-social, lo más importante es que se alcance una cantidad mayor que se vacune".

"La vacuna sí ayuda, la vacunación es necesaria, pero también hemos dicho que no es la única herramienta . Los otros elementos de trazabilidad, seguimiento, control de la frontera es fundamental para poder contener la pandemia desde un punto de vista social", aseguró.

"No sacamos nada, y eso a nivel global lo ha dicho la OMS, que tengamos Europa, Estados Unidos y países como el nuestro muy vacunados si tenemos al resto del mundo con una pandemia desatada, que genera nuevas variantes y nuevas amenazas que van a volver a esos propios países", decretó.