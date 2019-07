Gerente de Codelco despedido tras explosión en Huechuraba niega haber dicho que llevaba bomba

Francisco Marín abordó su despido concretado por Codelco durante este viernes. Y es que el gerente de Recursos Humanos de la División Gabriela Mistral de la cuprífera fue protagonista de un confuso incidente en el Aeropuerto de Calama.

Y es que en primera instancia, se dio a conocer que fue detenido por parte de Carabineros al bromear que tenía una bomba; todo esto en medio de un contexto convulsionado producto del bombazo registrado en una comisaría de Huechuraba.

Sin embargo, Marín dio su versión de los hechos en entrevista con LUN.

Relató que llegó al aeropuerto cerca de las 19:30 horas. "Fuimos al área de control de equipaje (...) en la fila, con mi colega de adelante y el de atrás, relatábamos la situación que se estaba viviendo en Santiago. Dejé mi mochila en la huincha y seguimos conversando".

"Cuando mi colega que iba adelante pasó el detector de metales les comenté acerca de la bomba. Les pregunté: ¿Se fijaron de la bomba en Santiago?", agregó.

De igual manera, afirmó que tras sus palabras, la encargada de la DGAC se le acercó y le dijo: "¿Sabes lo que dijiste? ¡¿Por qué dijiste una bomba?!".

"Le contesté que veníamos conversando. Llamó a alguien de LAN, que estaba a tres metros, y le preguntó si había escuchado", añadió Marín.

Algo que fue confirmado por el personal de LAN, quien le recriminó: "¿Acaso no sabes que estamos en alerta amarilla?".

"Le respondí que no, que recién veníamos bajando de la faena y no tenía idea de lo que estaba pasando", contestó.

Tras esto se le catalogó de "irresponsable" por sus dichos, que fueron considerados como "una falta grave" y que estaba generando "caos".

"Esta persona ni siquiera me preguntó por qué dije lo que dije. Solo asumió que traía una bomba cuando la mochila ya había pasado por la huincha de rayos x y no había nada", comentó.

Sobre el despido, aseguró que "me enteré por la prensa, después de la formalización, que Codelco me había despedido. No me han notificado. Nadie me ha contactado de la compañía".