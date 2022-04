Gobierno anuncia 34 camionetas blindadas y mil millones de pesos en drones para la Macrozona Sur

El anuncio fue realizado por la ministra Izkia Siches en medio de la sesión especial de la Cámara de Diputados para abordar la situación en la zona sur.

La ministra del Interior Izkia Siches, se refirió a la situación en la Macrozona Sur en medio de la sesión especial que realizó la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar el tema.

Durante el desarrollo de la instancia, la secretaria de Estado recalcó que "como gobierno y ministerio nos interesa recuperar la tranquilidad y el buen vivir para todo nuestro país, para todos los habitantes, sin exclusiones".

Agencia Uno Lee También > Ministra Siches en el Senado por macrozona sur: "Espero que salgamos de las peleas pequeñas"

"Nos preocupa profundamente la escalada de violencia que se ha vivido en los años recientes en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. No queremos más víctimas, mapuche y no mapuche, no queremos más muerte, no queremos más violencia ni temor", agregó.

En esa misma línea, subrayó que "nuestro diagnóstico es que a pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos, los hechos de violencia no han disminuido, sino que aumentado impresionablemente. Pasamos de 432 eventos de violencia el 2017 a 1.731 el 2021".

En cuanto a las medidas que tomarán para el fin del estado de excepción constitucional en la zona, Siches afirmó que "hemos reforzado la presencia policial y nuestro gobierno se ha encargado de disponer equipamiento necesario para que las policías puedan desarrollar sus funciones de mejor manera".

"Hemos aumentado la cantidad de vehículos blindados , pasando de 4 a 19 equipos. En la misma línea el gobierno ya ha aprobado, a solicitud de Carabineros, la incorporación de 34 nuevas camionetas blindadas para mejorar la labor preventiva", detalló la secretaria de Estado.

Del mismo modo, agregó que "se dispondrán de mil millones de pesos para comprar drones de mayor alcance que faciliten la acción policial y prevenla la ocurrencia de eventos de violencia".

"En idea de tener una mejor información que nos permita proveer escenarios de conflicto que deriven en focos de violencia, he instruido a los equipos del Ministerio del Interior empezar a trabajar en lo que será un nuevo sistema de inteligencia del Estado", recalcó además la ministra del Interior.