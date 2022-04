Ministra Siches en el Senado por macrozona sur: "Espero que salgamos de las peleas pequeñas"

La titular de Interior afirmó que se "requiere una respuesta del poder establecido y requiere apoyo internacional para avanzar".

La ministra del Interior, Izkia Siches, expuso ante el Senado este miércoles sobre la violencia que se registra hace décadas en la macrozona sur y las medidas que busca tomar el gobierno para enfrentar la crisis.

Durante su exposición, Siches afirmó que "la crisis tiene una magnitud que requiere una respuesta del poder establecido y requiere apoyo internacional para avanzar".

"Esto no lo podemos hacer solos, necesitamos la colaboración de todos los actores del mundo público, pero no nos podemos quedar en el mismo punto. Espero que salgamos de las peleas pequeñas, espero que salgamos de cómo calificamos uno u otro, espero que nos hagamos cargo del problema de fondo", recalcó la ministra.

Además afirmó que se trata de "un conflicto centenario que lamentablemente no hemos podido abordar como Estado, donde la distancia y la profundidad de la crisis, no solo no se ha resuelto, sino -desde nuestra perspectiva- se ha agudizado".

"Necesitamos hacer un trabajo real y eso requiere convicción y no peleas espurias por términos o por cualidades jurídicas en un problema que requiere la voluntad política de todos los actores", enfatizó.

"Queremos invitar a todos a partir con que este conflicto tiene raíces políticas. Distintos veedores internacionales han planteado la paupérrima política que tiene el Estado con nuestros pueblos originarios y particularmente en esta zona estamos en deuda. Esa es una herida abierta que se puede seguir profundizando", aseveró.