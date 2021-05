Gobierno responde al Colmed: Mesa Asesora COVID-19 no tiene funcionamiento formal ni actas

Desde el Colegio Médico calificaron la situación como preocupante y advirtieron que resta transparencia y seriedad a la política sanitaria.

El Gobierno confirmó que la Mesa Asesora COVID-19 no tiene funcionamiento formal ni actas de sus reuniones, luego que el Colegio Médico solicitara -mediante transparencia- conocer quiénes son sus integrantes.

"Dado su funcionamiento no reglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada 'Mesa Covid-19' y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes, no encontrándose por ende en poder de esta Secretaría de Estado", respondió el Gobierno mediante la solicitud de información de parte del Colmed.

En esa misma línea y "a modo de buena práctica" señalaron que tanto el ministro Enrique Paris como los subsecretarios de Salud Pública, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, participan de las instancias de coordinación.

Patricio Meza, presidente (s) del Colmed, afirmó que " es preocupante la respuesta del Ejecutivo mediante Transparencia porque se reconoce que las decisiones para el manejo de esta crisis en el país se toman sin que exista una instancia formal, ni con un funcionamiento normado y trazable en el tiempo".

"Va en contra de toda lógica sanitaria y es muy serio no poder conocer a los integrantes, no poder analizar las actas y no contar con criterios conocidos", recalcó.

Junto con eso, el director (s) reiteró que "el Plan Paso a Paso está agotado, no logra los resultados sanitarios que se requieren en este momento de la pandemia. Necesitamos que el Gobierno sea más riguroso, receptivo y que escuche las recomendaciones sanitarias de una decena de agrupaciones científicas".