Gobierno se querellará por ataques a División de Ingenieros del Ejército que terminó con 4 heridos

La ministra de Defensa fue quien anunció la querella, luego de visitar el lugar que fue atacado por un grupo de encapuchados que además quemó una micro en las cercanías del INBA.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, anunció que el gobierno presentará una querella por el ataque que recibió la División de Ingenieros del Ejército, que está ubicada en Quinta Normal, y que terminó con cuatro militares heridos por el lanzamiento de objetos contundentes.

La titular de Defensa llegó hasta el lugar para visitar a los uniformados heridos y condenar los hechos, además de anunciar que será el Ministerio del Interior el encargado de presentar una querella.

“Lo que ocurrió es inaceptable, en nuestra democracia no pueden ocurrir estos hechos. Cuando tenemos diferencias siempre es el diálogo y no la violencia. Es inaceptable. Son muchos los ataques durante el año”, expresó la ministra Fernández.

T13 - Desórdenes en el Ejército Lee También > Cuatro integrantes del Ejército resultan heridos tras incidentes en el INBA

“Me he puesto en contacto con la ministra del Interior, y va a haber una querella por lo ocurrido. También hablamos sobre qué medidas se pueden tomar en conjunto con Carabineros”, anunció.

Los incidentes comenzaron la mañana de este martes en las cercanías del Internado Nacional Barros Arana (INBA). Hubo incidentes con Carabineros, la quema de un bus del Transantiago y lanzamiento de objetos contundentes a la División de Ingenieros.

“Esta es una división, no un destacamento. Acá hay muchos civiles, casi el 50 por ciento son civiles, no militares, hombres y mujeres. En una convivencia no deberían ocurrir estos hechos”, insistió la ministra Fernández.

“Más que pensar en un traslado, debemos pensar cómo resolvemos las legítimas diferencias con diálogo, que es como corresponde”, contestó a los medios de comunicación.