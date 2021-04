Gobierno se reunió con alcaldes ante dudas por stock de vacunas contra el COVID-19

Desde el Ministerio del Interior insistieron en que están priorizando la vacunación de segundas dosis, pero descartaron que se estén acabando las vacunas.

En el Palacio de La Moneda se reunieron, la tarde de este viernes, representantes del gobierno y más de 150 alcaldes de todo Chile, la mayoría de manera telemática. El objetivo del encuentro, según dijeron desde Ejecutivo, fue responder algunas dudas a los alcaldes, principalmente relacionadas con el stock de vacunas.

“Nos pareció oportuno retomar esta instancia de coordinación, que la había tenido al principio de la vacunación, pero ahora que han avanzado algunos meses y se está juntando la vacunación COVID-19 con la vacunación de la influenza, nos pareció oportuno aclarar algunas dudas”, contó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Además del jefe de gabinete, el ministro de Salud, Enrique Paris, y miembros del equipo técnico del Ministerio de Salud estuvieron en la reunión, de la que participaron de manera presencial los representantes de la Asociación chilena de Municipalidades (AchM), la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR).

Delgado ratificó que este sábado deberían llegar cerca de un millón de vacuna Sinovac y los próximos días otro cargamento de vacunas Pfizer se debería sumar también al stock de vacunas de nuestro país.

“Se ha sido muy claro en decir que tenemos la obligación de asegurar las segundas dosis de todas aquellas personas que aún están en el proceso. Fue una reunión en la que se aclaró todo, muy variada, pero muy importante desde el punto de vista de entregar información”, respondió el jefe de gabinete sobre las dudas acerca de la supuesta falta de vacunas.

“Hay que entender que no todas las comunas tienen la conectividad, no todas las comunas tienen los equipos técnicos, se hacen vacunaciones a domicilio, esos equipos que están en territorio no siempre tienen la conectividad para mantener el sistema en línea al tanto, entonces hay cierta diferencia en números que puede provocar que se crea que no están las vacunas”, agregó.