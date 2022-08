Gobierno valora pena de 20 años contra Pradenas y aplicación de perspectiva de género en el juicio

Desde la fiscalía también celebrando el fallo del tribunal, aunque la familia de Antonia, la joven que se quitó la vida tras haber sido violada por Pradenas, lamentaron que no se le sentenciara a 41 años de cárcel como pidió el Ministerio Público.

El Gobierno de Chile, a través de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró la pena que dictó el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco contra Martín Pradenas, quien fue condenado a 20 años de cárcel por los delitos reiterados de abuso sexual y violación.

La ministra Orellana destacó la pena de 20 años al condenado por siete delitos sexuales y destacó que durante el juicio se utilizó la perspectiva de género.

“Queremos destacar la importancia de que tengamos actualizada nuestra legislación de acuerdo a al convenio de Belem Do Para. El defensor de Martín Pradenas, al iniciar el juicio, dijo que él quería que no se le aplicara la Convención de Belem Do Para, que es la Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. Lamentablemente para el defensor, y para Martín Pradenas, eso no es posible porque Chile ha firmado esa convención”, explicó la ministra Orellana.

Gobierno valora pena contra Martín Pradenas

“En general las penas establecidas en la ley para delitos sexuales, son altas. Lo que ocurre es que precisamente como la mayoría de los procesos judiciales carecen de perspectiva de género, en cada etapa; en la denuncia, en la formalización, en la investigación y luego en la sentencia, se va bajando la gravedad. Afortunadamente en el caso de Antonia hemos tenido una aplicación de perspectiva de género en todo el juicio y eso se expresa en la pena, pero en muchos casos hemos visto penas de tres o cuatro años para delitos que marcan de por vida y tienen graves consecuencias sociales”, añadió.

Pradenas fue condenado por siete delitos sexuales, entre ellos la violación en Pucón a la joven Antonia, quien se quitó la vida algunos días después del hecho. Desde su familia lamentaron que el tribunal haya condenado a 20 años de prisión al responsable del hecho, y no a 41 años, como había pedido la Fiscalía de La Araucanía.

"Estoy decepcionada de la justicia, Si se pidieron 41 años, debieron haberse cumplido los 41 años. No es justo, no es justo para una mamá que ha perdido a su hija, ni para las otras demás víctimas tampoco es justo. No somos un pack, son personas, y debieron haberlo condenado por cada una de las personas", sostuvo Marcela Parra, madre de Antonia.

La fiscalía en cambio, se mostró conforme con la sentencia, como explicó el persecutor Miguel Rojas.

“En cuanto a la pena, se trata de una pena ejemplificadora, se trata de la tercera mayor pena de nuestra legislación y que, entendemos, está acorde de acuerdo a la vulneración de bienes jurídicos que se acreditaron a lo largo de las jornadas de juicio”, valoró.