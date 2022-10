Gobierno y balance del 18 de octubre: “No más de 700 personas han participado de hechos delictuales”

Desde el Ejecutivo aseguraron que funcionó la planificación para asegurar el transporte público para los ciudadanos, y anunciaron querellas por saqueos y ataques a carabineros. El balance del Ejecutivo es hasta antes de las 21 horas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un balance de los desórdenes y hechos de violencia que se han producido en todo el país, en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del estallido social que inició el 18 de octubre del 2019.

El representante del Gobierno de Gabriel Boric aseguró que ha funcionado la planificación que realizaron para asegurar el transporte público para este martes, y que no han sido más de 700 personas, en todo el país, quienes han participado de hechos delictuales, hasta antes de las 21 horas.

Agencia Uno - Conmemoración del estallido social Lee También > Minuto a Minuto 18-O: Incidentes y saqueos en distintas zonas de Santiago

“Rechazamos totalmente que grupos reducidos, porque se podía hacer el recuento de no más de 700 personas que a lo largo de todo el territorio nacional, en distintas regiones, han participado directamente en hechos delictuales”, contó Monsalve.

“Son cerca de 700 personas que han salido a la calle que no han salido a conmemorar nada, no a luchar por ninguna causa, sino que a cometer delitos que nosotros rechazamos. Carabineros tiene nuestro total respaldo, no solo para prevenir, sino para detener a personas que están cometiendo delitos inaceptables”, añadió.

El subsecretario enfatizó que el reporte entregado considera los hechos ocurridos hasta antes de las 21 horas de este martes, en doce regiones del país, incluyendo la Metropolitana.

Según la autoridad, han sido 18 focos de desórdenes en todo Chile, entre los que se consideran ataques incendiarios, ataques a carabineros, saqueos a intentos de saqueos a farmacias y supermercados. Por estos hechos, aseguró que presentarán querellas este miércoles.

Subsecretario Monsalve realiza balance de aniversario del estallido social

Monsalve aseguró que cerca de 2.300 personas se han salido a manifestar a las calles y destacaron que el servicio de transporte público funcionó, tal como lo planificaron.

“La planificación ha funcionado. Hemos logrado asegurar prácticamente la normalidad del transporte público y que las personas puedan regresar a sus hogares. El 96% del servicio de Metro estuvo operativo. Se ha permitido el retorno seguro y tranquilo de las personas a sus hogares”, aseguró.

Hasta las 21 horas, había 50 personas detenidas por distintos delitos en todo el país, de los cuales 30 son de la región Metropolitana.