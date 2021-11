Las hipótesis tras el caso de la mujer encontrada muerta dentro de un auto en Viña del Mar

Fue durante este martes que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el interior del vehículo. La persona fallecida poseía un arma cortante incrustada en el pecho.

La tarde de este martes, personal policial confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, quien se encontraba al interior de un vehículo blanco que estaba estacionado en el sector de la Playa del Deporte en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Según explicaron desde Carabineros de Chile, el hallazgo fue hecho por un transeúnte, quien estacionó su vehículo en el lugar y se percató de la presencia de la mujer en el asiento de conducción del medio de transporte, por lo que alertó a personal policial.

Tras esto, tanto la policía uniformada como la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se hicieron presentes en el lugar para las respectivas diligencias y con el paso de los minutos se han ido sabiendo detalles del caso.

El comisario Walt Dapremont Gaete, de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, relató detalles de las investigaciones, señalando que se constituyeron en el lugar a solicitud de la Fiscalía Local, "específicamente en el borde costero, frente a las dependencias de la Armada de Chile, por el hallazgo del cuerpo de una mujer de 49 años de edad, al interior de un vehículo particular a nombre de ella, quien tenía alojada o incrustada una arma cortante en su tórax ".

Al ser consultado sobre eventuales hipótesis del caso, el comisario de la PDI indicó que "estamos recién en la etapa preliminar de recabar información y se está realizando el trabajo científico-técnico en el lugar".

"Los oficiales se están desempeñando en tratar de corroborar efectivamente la dinámica de los hechos y también establecer si efectivamente la línea investigativa va directamente a un suicidio o existe participación de terceras personas", por lo que podría configurarse un homicidio.

Y precisó que "preliminarmente, no me encuentro en condiciones de establecer la dinámica de los hechos, ni tampoco aventurarme a establecer si existe o no participación de terceros".

Sobre si hay alguna data de muerte ligada a los hechos, señaló que "lo estamos verificando, se está trabajando en una posible data de muerte. No se descarta que pudo haber sido en horas de la madrugada, tomando en consideración que de acuerdo a la información recabada, con familiares de la víctima, esta tuvo cercanía con familiares alrededor de las 4 de la madrugada del día de hoy".

De igual forma, confirmó que "la mujer, de acuerdo al relato que nos entrega familiares, habría dejado a sus hijos en su domicilio y habría salido sola a comprar algo en el sector céntrico de Viña del Mar".

"La mujer vivía junto a sus hijos, estaba en un proceso, de acuerdo a la información que nos entregan familiares, de divorcio y no podríamos barajar antecedentes que nos señalen o nos lleven a la hipótesis de terceras personas", enfatizó.