Otro golpe al gobierno: 26 diputados de Chile Vamos aprueban idea de legislar impuesto a súper ricos

La votación se dividió en 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones.

La Cámara de Diputados aprobó idea de legislar proyecto de impuesto a los súper ricos.

De ellos, 26 votos fueron de Chile Vamos, lo que podría considerarse un nuevo golpe del oficialismo al gobierno, que ya había sido crítico de que el Ejecutivo llevara al TC el proyecto del tercer retiro del 10% de las AFP.

Este martes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados había rechazado la indicación que presentaron diputados de Chile Vamos y despachado la moción a la sala de la cámara baja.

La normativa propuesta por la diputada del Partido Comunista (PC) Camila Vallejo propone un impuesto, por única vez, con una tasa del 2,5% de su patrimonio bruto, a las personas naturales que acumulen US$ 22 millones en sus haberes.

Lo anterior, además de un impuesto que afectará a las megaempresas que tienen ingresos por más de US$ 42 millones.

"Buscar más fuentes de financiamiento"

Esta semana, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló en Tele13 Radio que "estamos haciendo un esfuerzo importante y se va a notar en que seguramente vamos a tener un déficit fiscal mayor este año a lo que teníamos pensado".

"Adicionalmente no sabemos si esto se va a extender durante el segundo semestre, y si fuera necesario extenderlo, vamos a tener que hacerlo y eso significa que vamos a tener que buscar más fuentes de financiamiento", añadió.

Sobre el proyecto de impuesto a los súper ricos, en tanto, se mostró crítico. "Ese es un impuesto que la verdad creemos no es un buen impuesto en el sentido de que es difícil recaudar con eso, la base para definirlo no es una base muy simple, el director del Servicio de Impuestos Internos fue al Senado y habló de ese tipo de cosas, entonces la verdad creemos que incluso no recaude mucho".