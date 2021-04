Gobierno abre puerta a "nuevas formas de recaudación" pero rechaza impuesto a súper ricos

El ministro de Hacienda abordó en Tele13 Radio la entrega de ayudas económicas, el déficit fiscal y el proyecto de una mayor carga tributaria a quienes estén en el extremo de mayores ingresos. "No es un buen impuesto y no creemos que recaude mucho", dijo.

El gobierno anunció el lunes una ampliación de la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los meses de abril, mayo y junio, el que ahora tendrá solo un requisito: pertenecer al 80% de las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH).

Sobre esta nueva medida y su mayor alcance se refirió en Tele13 Radio el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien dijo que de extenderse el beneficio para el segundo semestre tendrán que "buscar más fuentes de financiamiento".

"Estamos haciendo un esfuerzo importante y se va a notar en que seguramente vamos a tener un déficit fiscal mayor este año a lo que teníamos pensado. Adicionalmente no sabemos si esto se va a extender durante el segundo semestre, y si fuera necesario extenderlo, vamos a tener que hacerlo y eso significa que vamos a tener que buscar más fuentes de financiamiento", precisó.

Y añadió: "Hasta ahora lo que hemos hecho es que hemos estado financiando a través del uso de activos del fisco y a través de la emisión de deuda. Pero si seguimos con este ritmo vamos a tener que empezar a buscar formas adicionales de recaudación (...) eso es algo que vamos a tener que conversar sobre todo con parlamentarios de Chile Vamos para ver cuál va a hacer la postura de nuestro sector.

En este sentido y en relación a abrirse a la posibilidad de incluir un impuesto por una vez al patrimonio de la gente más rica del país como opción de financiamiento, Cerda dijo que la idea de un impuesto a los super ricos no era una buena fórmula.

"Ese es un impuesto que la verdad creemos no es un buen impuesto en el sentido de que es difícil recaudar con eso, la base para definirlo no es una base muy simple, el director del Servicio de Impuestos Internos fue al Senado y habló de ese tipo de cosas, entonces la verdad creemos que incluso no recaude mucho", sostuvo.

Finalmente, agregó que lo que se debe hacer es buscar otras fórmulas y justamente en eso es en lo que están trabajando actualmente.

Nuevas ayudas

Sobre la posibilidad de crear nuevas herramientas para ir en ayuda de las familias que no han calificado para ningún tipo de beneficio, el Ministro de Hacienda señaló que "vamos a tener que hacer algo adicional y hacer un diagnóstico para saber a quiénes no estamos llegando".

"Ese es un trabajo que hacemos con la ministra [Karla] Rubilar bien coordinado, en la medida que tengamos un diagnóstico claro, vamos a tener que llegar a esos grupos", comentó.

En cuanto a una fecha estimada para ir en ayuda de los grupos que no han sido beneficidos, Cerda no quiso precisar, sin embargo recalcó que "estamos en eso, estamos haciendo los cruces, una vez que identifiquemos los grupos, podremos hacerlo".