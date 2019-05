Intendencia Metropolitana declara primera Alerta Ambiental de este año

La Intendencia Metropolitana decidió decretar la primera Alerta Ambiental de este año para este jueves 23 de mayo debido a las malas condiciones de ventilación sumado a las bajas temperaturas.

Desde la Intendencia aseguraron que "las condiciones de ventilación serán adversas hasta el sábado gracias al ingreso de una masa de aire cálido desde el Ecuador pronosticada por la DMC, que potencia la inversión térmica, lo cual sumado a las bajas temperaturas nos indican implementar una alerta preventiva".

Como parte de las medidas está prohibido el uso de calefactores y cocinas a leña en toda la región Metropolitana.

Además, el Ministerio de Educación sugiere que las clases de Educación Física no se suspendan, si no que se modifique la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos.

En tanto, se mantiene la restricción de 2 dígitos, al interior del Anillo Américo Vespucio, para los vehículos con Sello Verde inscritos antes del 1 septiembre de 2011. Rige entre las 07:30 y las 21:00 horas para las patentes terminadas en 1 y 0.