Intendente de Valparaíso respalda a funcionario de la Armada tras polémica detención

Jorge Martínez aseguró que lo que hizo el funcionario naval fue “salvar vidas” y descartó que detención en la que el marino pone su rodilla en el cuello de un hombre y su fusil en la espalda, tengo similitudes con la muerte del ciudadano afroamericano en Estados Unidos.

El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, defendió el actuar de un funcionario de la Armada, quien el pasado lunes protagonizó una polémica detención a un hombre que se habría negado a un control sanitario. La autoridad regional dijo que el marino había ayudado a “salvar vidas”.

"Lo que se estaba haciendo era salvar vidas. Tenemos que lograr que un grupo pequeño de personas, a las que no les interesa el bien común, no les interesa la vida, no estén en las calles. Muchas son positivas y están contagiando. Tenemos que evitar que casos positivos anden en la calle y tenemos que evitar que cualquier persona salga cuando quiera a la calle", comentó Martínez.

Un video que comenzó a circular en redes sociales mostraba que un funcionario naval retenía a un hombre, poniendo su rodilla sobre el cuello del sujeto y, por algunos instantes, su fusil sobre la espalda. Transeúntes del lugar cuestionaban la detención del hombre y amenazaban con denunciar al marino.

Incluso algunos compararon el hecho con la muerte del ciudadano afroamericano de Estados Unidos George Floyd, quien falleció hace un año luego de que un policía lo detuviera y los asfixiara con su rodilla sobre su cuello, lo que posteriormente generó una ola de protestas raciales.

"Es un elemento que puede llevar a mucha confusión por la similitud con un caso que pasó en Estados Unidos. La información que yo tengo, y cuando uno revisa con detención el video, es que jamás hubo un pie o una rodilla en un cuello, sino que estaba en el omóplato, que es una técnica de control para que una persona se mantenga en una determinada posición porque está siendo detenido", aseguró Martínez.

"Cualquier similitud con el caso norteamericano, con la rodilla en el cuello, no es correcto", agregó.

La autoridad además respaldó el actuar de otras instituciones, como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes también participan de controles sanitarios junto a la Seremi de Salud regional.

"Lo que estaba haciendo la Armada de Chile, como lo hace Carabineros, como lo hace la PDI, es un control de fiscalización, donde se encuentra a una persona que no tiene los documentos para estar en la calle", expresó.