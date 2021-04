Siches desmiente dichos de Paris y afirma que Colmed no estuvo de acuerdo con permiso de vacaciones

El ministro de Salud, aseguró que tanto el Colegio Médico como la Mesa Social COVID-19 estuvieron de acuerdo con la medida por el "gran impacto en la salud mental de los chilenos".

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, desmintió que como organismo gremial hayan estado de acuerdo con el permiso de vacaciones entregado entre enero y marzo, y que ha sido catalogado por muchos como una de las causas en el rebrote de casos de COVID-19 en nuestro país.

"El Ministro de Salud señaló en el balance de hoy de la pandemia que la Mesa Social Covid-19 y el Colegio Médico estuvieron de acuerdo con el permiso de vacaciones. Ello es falso, es más, solicitamos reiteradamente su suspensión en las regiones más afectadas", indicó Siches en Twitter.

Sus palabras llegan luego que durante el balance de COVID-19 de este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, defendiera el permiso de vacaciones y señalara que "nosotros detectamos, y la Mesa Social COVID-19 estuvo de acuerdo y el Colegio Médico estuvo de acuerdo -después es legítimo que la gente quiera cambiar de opinión- en que había una fatiga mental, un gran impacto en la salud mental de los chilenos".

Y agregó: "El hecho de que la gente pudiera tomarse días libres estaba destinado a ese punto. Todavía no estamos seguros, ni se ha probado, ni nadie ha publicado nada, porque mucho se habla pero no se publica, sobre el efecto que tuvo el permiso de vacaciones en el aumento de casos. A mi me gustaría que un científico o algún grupo de investigadores hiciera esa recolección. Nosotros tenemos los datos, los podemos pasar para que hagamos ese análisis".