Jorge Said tras su odisea para salir de Kabul: "Sentíamos que podíamos haber hecho más"

El periodista chileno Jorge Said relató los instantes de tensión que vivió al momento de abandonar Kabul en compañía de tres afganas, tras desatarse la crisis social en el país.

En diálogo con Bienvenidos de Canal 13, Said afirmó que "la salida fue muy complicada porque era un momento, un lugar muy inaccesible (…) No había manera de avanzar, esos últimos 200 metros era impenetrable, era una masa (de gente) compacta que venía de todas partes".

"Una familia quedó atrás (…) fue todo fue todo muy triste al mismo tiempo, sentíamos que podíamos sacarlas, que podíamos haber hecho más , pero las circunstancias fueron absolutamente insostenibles al final", dijo sobre la ayuda que brindó a otros afganos que intentó ayudar a salir del país tras la toma del poder de los talibanes.

De paso, se refirió a las tres mujeres afganas que se largaron del país junto a él en dirección a España, indicando que, en el aeropuerto de Kabul, cuando fueron detectados por personal español, "se sintió un poco de esperanza en una situación que para estas niñas eran muy complicada. Si no entraban en el avión español no entraban, yo a lo mejor podría tener otra opción, pero ellas no".

Sobre la llegada a España, reconoció que se ha avanzado en los trámites con respecto a las tres mujeres evacuadas de Afganistán, los cuales dieron frutos positivos. "Este tipo de procesos son lentos, recordemos que son personas que pueden tener vínculos no solo con los talibanes o grupos, por lo que hay que agradecer… el proceso de identificar quiénes son realmente (los viajeros) porque se nos podía pasar alguna gente", manifestó.

"Aquí hay un trámite importante que es cuál va a ser el destino final, si estas personas van a solicitar su refugio en España o buscar un tercer país. Había mucha confusión , las personas no conocen, ni siquiera saben dónde se encuentra Sudamérica, Chile", añadió Said.

"Siguen enviándonos peticiones de ayuda, por lo tanto, es un problema que está latente. Debo tener 300 WhatsApp en este mismo momento. Siguen enviándonos peticiones de ayuda urgente", enfatizó.