Joven fue detenido en Halloween por usar uniforme de Carabineros en Puerto Montt

El sujeto se disfrazó de uniformado para un concurso al cual no pudo llegar a participar producto de la detención.

Un joven fue detenido por Carabineros luego que se disfrazara de uniformado durante la celebración del Halloween 2021, en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El sujeto se grabó para redes sociales posando con el traje institucional presuntamente bajo la influencia del alcohol, por lo que personal que estaba patrullando por la zona procedió a detenerlo.

Según indicaron desde la policía uniformada, el hecho se registró a eso de las 23:10 horas en el sector de Pelluco, específicamente en la intersección de las calles Juan Soler Manfredini con Las Toninas, lugar donde se detuvo al individuo.

La aprehensión se dio por uso indebido de uniforme de Carabineros de Chile , ya que poseía algunas prendas oficiales, lo que está prohibido por ley; y luego quedó apercibida por el artículo 26 del Código Procesal Penal, ya que no poseía antecedentes penales.

Según recogió Soy Chile, el detenido fue identificado como Daniel Nahuelpán, quien afirmó que arrendó el traje en un local de disfraces de la localidad, manifestando que "bajamos a Pelluco a la fiesta de disfraces organizada por una disco, Living Club se llama, donde había 500 mil pesos en juego al mejor disfraz . Eso me animó a disfrazarme de carabinero".

"Yo nunca me imaginé que en un local de disfraces establecido iban a arrendar algo original de Carabineros, entonces me llevaron detenido. No alcancé a entrar a la fiesta de disfraces porque me soltaron hasta más tarde", complementó.

De paso, reconoció que "en ningún momento fue con ánimo de ofender a Carabineros o a la institución".