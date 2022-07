Juan Cristóbal Guarello relató encerrona que sufrió: "Eran cabros chicos y tenían más miedo que yo"

Al menos seis sujetos abordaron al periodista la noche del jueves en la Costanera Norte y lo amenazaron con armas de fuego.

A la doble encerrona que sufrió el conductor de televisión Julio César Rodríguez por un grupo de sujetos, se sumó un nuevo hecho delictual que tuvo como víctima al periodista Juan Cristóbal Guarello.

Alrededor de seis sujetos abordaron al comentarista deportivo la noche del jueves en la Costanera Norte y lo amenazaron con armas de fuego , además le robaron el auto y su teléfono celular.

Ya más tranquilo, esta mañana Guarello habló con la prensa y entregó detalles de lo ocurrido, asegurando que no tuvo miedo.

"Se plantó una SUV violento delante mío, le pegué, y se bajaron entre cinco a seis cabros chicos, no tan chicos la verdad, no sé, entre 15 a 20 años deben haber tenido. Como había chocado, no tuve capacidad de retroceder ni nada", relató a Chilevisión Noticias.

"Eran cabros chicos inexpertos, tenían más miedo que yo. Si no hubiera chocado, me hubiera escapado", agregó el periodista.

Respecto a cómo logró llegar a su casa, Juan Cristóbal explicó que había un auto atrás con tres personas que iban saliendo del trabajo. "Ellos me trajeron", señaló.

Tras su relato, el periodista hizo una crítica a la situación actual que vive el país: "Hay un estado de impunidad muy grande. Me parece que hay diagnósticos equivocados con respecto a lo que está pasando", concluyó.