Ley Gabriela: Justicia condenó a Fabián Cáceres por el crimen de su expareja y su madre en Maipú

El Quinto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago declaró culpable a Fabián Cáceres Aravena por el asesinato de su expareja Gabriela Alcaíno y la madre de ella, Carolina Donoso. Los hechos ocurrieron en Maipú en junio de 2018 y el caso inspiró la ya promulgada “Ley Gabriela”.

El cuerpo de la joven de 17 años fue encontrado el 12 de junio de 2018 en su casa en el sector El Abrazo de la comuna del sector poniente de la región Metropolitana, junto con el de su madre de 53. Al día siguiente, el mismo joven en ese entonces de 18 años, confesó el crimen.

5° TOP de Santiago dicta veredicto condenatorio contra Fabián Cáceres Aravena como autor del homicidio calificado de Gabriela Alcaíno y Carolina Donoso, perpetrado en junio de 2018 en Maipú. La comunicación de sentencia se realizará el 21 de abril a las 12:30

En aquel momento, pese a que Cáceres quedó detenido, no pudo ser juzgado por el delito de femicidio, ya que la legislación no consideraba femicidio el crimen en una relación de pareja en la que no había convivencia.

Por esto mismo, el caso inspiró a un grupo de diputadas que impulsó la “Ley Gabriela”, que tipifica como femicidio cualquier asesinato a una mujer por parte de un hombre con quien haya mantenido una relación de pareja, aunque no exista convivencia, lo que aumenta las penas para los condenados, quienes arriesgan entre 15 y 40 años de cárcel.

De todos modos, Cáceres no fue juzgado bajo esta tipificación, y su sentencia se conocerá el próximo 21 de abril a las 12.30 horas en el mismo tribunal.