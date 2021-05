"La Clandestina": La playlist de Spotify del Colegio Médico para concientizar sobre fiestas ilegales

La lista cuenta con con seis capítulos de poco más de un minuto, donde, en vez de música, hay testimonios de pacientes con COVID-19.

Este 20 de mayo fue lanzada la playlist "La Clandestina", una campaña del Colegio Médico que busca concientizar a los jóvenes respecto a los riesgos de las fiestas ilegales en tiempos de pandemia.

"La Clandestina" está disponible en Spotify y cuenta con seis capítulos de poco más de un minuto: "Desde las trincheras", "La llegada", "Entre todos y todas"; "Dependencia", "El Renacer" y "Tu ficción".

En cada "canción" se escucha el desgarrador testimonio de personas que han sido pacientes por COVID-19 y que han quedado con graves secuelas físicas, además de relatos del personal de salud.

La campaña, descrita como "la mejor playlist para tu fiesta ilegal. Escúchala y escúchanos", es una idea original de Agencia Porta, patrocinada y coproducida por el Colmed.

El Dr. José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colmed indicó que “estamos ante una compleja situación sanitaria en la que volvemos a tener altas cifras pese al exitoso proceso de vacunación. Esto quiere decir que no estamos entregando comunicación efectiva para que las personas disminuyan su movilidad y dejen de realizar conductas de riesgo”.

En este sentido, el Bernucci agregó que “esta campaña busca llegar en específico a los más jóvenes con seis testimonios breves, pero muy contundentes con respecto a la realidad de lo que se vive en las UCI´s del país y haciéndolo en una plataforma que para ellos es muy utilizada como es Spotify”.

Felipe Abufhele, director creativo de Porta, aseguró que “estamos en un momento muy crítico de la pandemia, porque las cifras nos confirman que no se ha terminado aún. Tenemos la convicción de que es fundamental que los jóvenes entiendan los riesgos de realizar fiestas ilegales y que no sólo pueden contagiarse, si no que morir o sufrir graves secuelas. Es muy relevante entregar testimonios reales, en un espacio en el que se manejan como es Spotify e interactuar con ellos en sus propios códigos”.

Para escuchar la playlist debes seguir el siguiente enlace.