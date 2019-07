Los "narcoprofetas" que usan la fe y mensajes de autoayuda para reclutar miembros en La Pintana

"Narcoprofetas”. Con este nombre la alcaldesa de la Pintana, Claudia Pizarro (DC), denunció a un grupo de traficantes que usan mensajes religiosos para reclutar seguidores.

"Hemos visto que hay un grupo de personas que se dicen profetas, pero por detrás son narcotraficantes. Usan un tipo de lenguaje para engañar a las personas que son más vulnerables. Los vemos en redes sociales con mensajes religiosos o de auto ayuda", sostuvo Pizarro a Emol.

La jefa comunal explica que se percataron de la existencia de estas personas cuando la serie Narcos, basada en la historia de Pablo Escobar, estaba en su apogeo.

"Dios, cuídame de mis amigos, yo me ocuparé de cuidarme de mis enemigos", "Solo quien trabaja por lo que desea sabe cuánto cuesta lo que tiene" son parte de los mensajes de estos clanes en redes sociales.

Según la alcaldesa de la Pintana, estos grupos le dicen a la gente que no pida ayuda al municipio, que no trabajen y que no se acerquen a las policías para delatarlos.

"Son falsos profetas. De distintas bandas. Algunos hasta tienen antecedentes porque le han pegado a su mamá y después por Facebook hablan de proteger a las mujeres", aseguró la edil.

En este contexto, Pizarro señala que es difícil combatir contra estas personas, pues ellos ofrecen ayuda inmediata a quienes se sienten más vulnerables. “Yo soy Estado, pero sin presupuesto", concluyo la autoridad comunal.