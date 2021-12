Madre de joven que desapareció hace 10 días y fue encontrada en Concepción: "Ella está muy bien"

A la adolescente se le había perdido la pista el pasado lunes 22 de noviembre, cuando salió de su casa en Peñalolén para ir a su colegio, al que nunca llegó.

Este jueves se confirmó el hallazgo de la adolescente desaparecida desde hace 10 días tras salir de su casa con dirección al colegio en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

La joven de 17 años finalmente fue hallada en Concepción, región del Biobío, luego de que por varios días se intensificara su búsqueda en Valparaíso, específicamente en la comuna de Quilpué.

A la adolescente se le había perdido la pista el pasado lunes 22 de noviembre, cuando salió de su casa para ir a su colegio, al que nunca llegó. Fue su madre la que a través de una denuncia dejó en evidencia el caso, el que fue altamente cubierto por los medios de prensa.

Tras encontrarla, Carabineros entregó detalles de cómo dieron con su paradero en la ciudad penquista.

"Un funcionario de Carabineros que se encontraba desplegado en ese lugar, detectó la presencia de una joven con similares características y que se comportaba de una manera errática, es por este motivo que se acerca a ella con la finalidad de consultar, y brindarle ayuda y ella le solicita si puede tomar contacto con alguna persona, y él amablemente le facilita su teléfono particular y de esta forma se toma contacto", explicaron desde la institución.

Y agregó: "El carabinero al momento de escuchar esta comunicación se da cuenta que se trataba de esta joven que se encontraba en calidad de desaparecida".

Por otra parte, la madre de la adolescente agradeció a todas las personas que ayudaron en sú búsqueda, sobre todo a la Fiscalía y Carabineros.

"Si no hubiese sido por ellos que siempre estuvieron apoyándome y en comunicación hasta el momento que me indicaron de mi hija, esto no habría sido posible", declaró la mamá.

Finalmente, precisó que la joven se encuentra en buen estado. "Ella está muy bien, eso es lo principal y era la preocupación de todos", cerró.