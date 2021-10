Mamá de Denisse Cortés: "Si ustedes hubiesen visto su cuerpo, eso no es un fuego artificial"

"Ya no tengo lágrimas, en mi familia ya no existen las lágrimas. Nos destruyeron y no era necesario", afirmó Teo Saavedra.

Familiares y abogada de Denisse Cortés, la mujer fallecida durante una manifestación en el cntro de Santiago, anunciaron una querella para esclarecer la forma en que murió la estudiante.

La madre de Cortés, Teo Saavedra, aseguró a la salida del Servicio Médico Legal (SML) que "he sufrido mucho. Ya no tengo lágrimas, en mi familia ya no existen las lágrimas. Nos destruyeron y no era necesario".

"Los carabineros no dejaban que nadie pasara. Nosotros no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. Dicen que fue un fuego artificial [...] Si ustedes hubiesen visto su cuerpo, eso no es un fuego artificial...", agregó Saavedra.

"Trabajaron seis, cinco, médicos con ella tratando de salvarla. Vean las redes sociales los miles de tuits que hay. Hablan de mi hija porque mucha gente la conocía. Ella siempre estaba para ayudar a todo el que la necesitara en la calle, sin mirar a quién", epresó la madre.

Por su parte, la abogada Silvana del Valle, profesora de Cortés y directora de la carrera de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, afirmó que trabajarán "con respeto a todos los protocolos establecidos en la legislación internacional de derechos humanos para que se pueda establecer adecuadamente lo que ha ocurrido y quiénes son las personas responsables de la muerte de Denisse".