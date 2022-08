Mañalich critica al Minsal por viruela del mono: Duele que no se hayan asegurado vacunas a tiempo

Actualmente existen 91 casos confirmados de la enfermedad en el país.

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, criticó públicamente la labor del Ministerio de Salud ante los casos de viruela del mono en el país.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el ex secretario de Estado cuestionó que no se hayan adquirido, de momento, vacunas contra la enfermedad: "Con 91 casos ya de viruela del mono, duele que no se hayan asegurado las vacunas a tiempo y se discrimine a una minoría", aseguró.

Con 91 casos ya de Viruela del Mono, duele que no se hayan asegurado las vacunas a tiempo y se discrimine a una minoría. pic.twitter.com/TWkyJ9KWeD August 6, 2022

Este viernes el Ministerio de Salud informó que existen 91 casos de la enfermedad en el país , de los todos son hombres entre 18 y 58 años.

Asimismo, se informó que una de estas personas debió ser hospitalizada para realizar un manejo de sus comorbilidades.