Ministro Paris por casos COVID-19: "Es obvio que hay un subregistro"

"No podemos detectar a todos (...) tendríamos que testear a todo el país", sostuvo la máxima autoridad sanitaria del país, Enrique Paris.

El ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció que actualmente se está entregando un subregistro del total de los casos de COVID-19 que hay en Chile, a raíz de la capacidad de testeo que posee el país.

Las autoridades sanitarias fueron consultadas respecto a si actualmente se podría hablar de que las cifras que se entregan diariamente de los nuevos casos sería un subreporte "de la realidad país" debido a que gente no está accediendo al testeo.

"Es obvio que hay un subregistro, es obvio que no podemos detectar a todos, porque para detectar a todos los que tienen el virus, gente sintomática y asintomática, tendríamos que testear a todo el país", apuntó el ministro Paris.

En esa línea, enfatizó que "ningún país del mundo ha hecho eso y somos los primeros en Latinoamérica, y dentro de los mejores 20 del mundo, en testear".

"Yo entiendo la duda, pero cuando la duda va sumada a una intencionalidad de dañar, de producir inquietud en la población, no la acepto", cuestionó la máxima autoridad sanitaria.

"Es obvio que cuando tenemos una positividad de la PCR al 20%, hay una cantidad de gente que no logramos detectar, pero eso no debe ser como una crítica, como algo negativo, es un hecho de la causa ", sostuvo.

Al respecto, apuntó que "en ningún país del mundo se hacen tantos exámenes, en ningún país de Lationamérica se hacen como en Chile y ustedes han escuchado muchos países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Inglaterra y Corea van a abandonar el testeo porque ya no son capaces de hacerlo".

"Nosotros seguimos haciéndolo, porque queremos defender a nuestra población, pero no vengan a introducir una duda más diciendo: 'No, los casos en realidad son mucho más'. Siempre hemos trabajado de la misma manera, siempre hemos informado los resultados en base a los test, por qué vamos a cambiar ahora y empezar a suponer que hay mucha más gente enferma. Claro que la hay , es lo más probable, pero eso no es algo negativo, es algo que ocurre habitualmente en epidemiología. Tú no puedes detectar a todos los que tienen el virus, porque o sino habría que testear a los 19 millones de habitantes prácticamente todos los meses o todas las semanas", complementó el ministro de Salud.

Por otra parte, también manifestó que "no hemos abandonado a las comunas, eso no es verdad. No hemos abandonado el manejo de la pandemia, no vamos a abandonar a Chile ni a nuestros pacientes. Eso es un fake news que están tratando de mantener en el aire y no es verdad".