Monsalve dice que no hay “amenaza real” con el Tren de Aragua y esboza crítica al gobierno anterior

El subsecretario de Interior desdramatizó la situación en nuestro país de la banda criminal venezolana e hizo un llamado a la oposición a no dar clases de “cómo se hacen las cosas” si no tuvieron éxito cuando estuvieron en el poder.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desdramatizó la situación del Tren de Aragua en nuestro país y aseguró que no existe una “amenaza real” en el norte, donde se detectó vínculos de distintas bandas con la organización criminal venezolana.

"No hay evidencia de una amenaza real como la que se ha dado a conocer. Las alertas son muy importantes porque nos permiten anticipar amenazas. Pero una amenaza real ni la inteligencia de Carabineros de Chile, ni de la PDI tienen elementos para dar cuenta de que hay una amenaza real. Es una alerta", sostuvo la autoridad de Interior.

El mismo subsecretario había contado el martes que “Estrella”, el hombre que es el vínculo del Tren de Aragua en Chile y que está preso, no ingresó por un paso irregular al país, sino que entró en 2017 con una visa de turista, e incluso obtuvo una visa temporaria en 2019.

"Este antecedente es verídico. Nos referimos al principal líder del Tren de Aragua, que ya está preso, y que efectivamente ingresó con visa de turista y posteriormente el 29 de junio del 2019 se le entregó una visa temporaria", detalló Monsalve.

"No lo hago para menoscabar a ningún gobierno. También lo hago para que nadie dé clases de cómo se hacen las cosas. Muchos dan clases de cómo se hacen las cosas, pero cuando les tocó hacerlas tampoco pueden demostrar éxitos contundentes en esta materia. Lo hago simplemente porque para problemas complejos se requiere primero una cierta cuota de humildad para reconocer que el Estado en su conjunto tiene debilidades y que por lo tanto aquí nadie puede levantar la varita mágica que tiene la solución, la solución requiere de todos", añadió.

Las palabras del representante del gobierno llegan en medio de las peticiones de algunos parlamentarios representantes de las comunas del norte de Chile que están pidiendo que se decrete Estado de Excepción en la zona, con el objetivo de frenar la delincuencia y regularizar la entrada de migrantes.

"Seguramente van a haber medidas en materia de seguridad fronteriza que puede ser otras herramientas distintas al Estado de Excepción, pero que van orientadas a tener mejor seguridad en la frontera", explicó Monsalve.

"No puede haber espacios ni en esta región ni en ninguna región en los cuales el Estado no pueda entrar para presentarles servicios a las personas que ahí están, no puede haber ningún territorio en que el control lo terminen tomando delincuentes y organizaciones delictuales, no estamos disponibles a eso, ni en la región de Arica ni en ninguna parte de Chile", enfatizó.