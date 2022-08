"No entró escondido": Líder del Tren de Aragua ingresó a Chile con visa por paso habilitado

Actualmente, el sujeto apodado como "Estrella" se encuentra en prisión preventiva.

Durante el primer semestre de este 2022, "El tren de Aragua" ha sido uno de los temas más relevantes en la agenda pública en materia de seguridad.

Sobre su líder, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló que ingresó al país por un paso habilitado, con visa que ha ido cambiando desde 2017

Carabineros, referencial

"Para derribar mitos: el principal líder del Tren de Aragua no ingresó por un paso no habilitado, no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019", aseveró Monsalve.

En esa línea, Monsalve explicó que "las capacidades del Estado de Chile identificaron a quienes eran integrantes de la célula y los tienen en la cárcel. Queremos dar señales de tranquilidad de que se combate al crimen organizado y que tenemos instituciones que los está persiguiendo y procesando".

Por último, añadió que "los integrantes del Tren de Aragua que fueron imputados en marzo están en la cárcel. 10 de ellos fueron conectados de manera veraz con la agrupación, tenían un líder que se relacionaba directamente con el cabecilla en Venezuela, y hoy está en la cárcel".