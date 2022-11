Monsalve: "El país no se puede hacer cargo de las diferencias que hay al interior de los camioneros"

"Le pido a los camioneros cuidar el país. El daño que se está produciendo a la economía y al normal funcionamiento del país es grave", dijo el ministro (s) del Interior.

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que “el país no se puede hacer cargo de las diferencias que hay al interior de los gremios de camioneros”, en relación a las paralizaciones que han persistido de parte de algunos transportistas.

Desde el Congreso, el secretario de Estado (s) se refirió a las afirmaciones del presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre (CNTC), Sergio Pérez, quien aseguró que la asociación gremial no ha alcanzado acuerdo con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Yo no quiero entrar en una polémica con Sergio Pérez, no sé si a Chile le interesa una polémica con el señor Sergio Pérez. Lo concreto es que el señor Sergio Pérez estuvo sentado en el Ministerio de Hacienda, valoró el documento al cual se llegó, pidió que lo firmara el ministro de Hacienda y que lo firmara el subsecretario del Interior que estaba sentado en esa mesa. Después se tomó una foto con el ministro de Hacienda y después sus bases no lo respaldaron ", sostuvo Monsalve.

En esa línea, agregó que “esa no es una polémica que le sirva al país y, además, hoy hay, quienes estuvieron sentados en la mesa están pidiendo conversar con otro actor que no estaba sentado en esa mesa y que no era parte del Consejo Nacional del Transporte que fue, finalmente, quien llevaba adelante la negociación".

"El país no se puede hacer cargo de las diferencias que hay al interior de los gremios de camioneros. La propuesta que el Gobierno ha planteado y que quiero volver a insistir, congelar tres meses el precio del diésel, esa es una propuesta que involucra a todos los camioneros, independiente de a qué gremio pertenezcan", añadió Monsalve.

Siguiendo ese sentido, apuntó que "el Mepco, los $1.500 millones para estabilizar el precio de los combustibles, ayuda a los costos del transporte, pero también ayuda al resto de los chilenos. Son propuestas cuantiosas, propuestas por el Gobierno".