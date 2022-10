MOP critica llamado de "No + TAG": "No apunta en el sentido correcto"

Este lunes hay convocatoria para bloqueo de autopistas por parte del movimiento social. El ministro Juan Carlos García dijo que "no descartamos ninguna medida" respecto a la persecución de los responables y que en las próximas semanas se presentará un proyecto para abordar de manera "estructural" los problemas asociados al TAG.

El movimiento "No + TAG" ha convocado a distintas movilizaciones durante la jornada de este lunes, incluyendo el bloqueo con camiones de un cruce vial en Algarrobo.

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, fue consultado este lunes en Tele13 Radio si es posible perseguir de manera legal a los responsables del llamado y señaló que "no descartamos ninguna medida".

También, expresó sus críticas a la convocatoria. "Hay personas que están entorpeciendo las carreteras en un momento en que la gente va al trabajo, va al colegio entonces no sé si es una medida que apunte en el sentido correcto", dijo.

Continuó: "Aquí lo que están haciendo es impactar no a un gobierno, están impactando a muchas personas que están yendo a trabajar y si esta medida sigue creciendo, va a llegar gente atrasada al colegio, a sus lugares de trabajo. Estarán pagando ellos por una decisión que toma un grupo de personas en las carreteras, lo que no me parece correcto".

Respecto a las demandas del movimiento, García manifestó que en las próximas semanas el MOP impulsará un proyecto de ley que aborde el sistema de pago de manera "más global" para reincorporar a las personas que han quedado fuera.

El ministro resumió que el proyecto "apunta a abordar el problema de manera mucho más estructural, no a nivel de perdonazo".

La idea, dijo, es que las cuentas de TAG "sean transparentes, fáciles de pagar y no haya cobros excesivos de atrasos, multas y gastos de cobranza que finalmente son los que hacen que la mayor parte de los chilenos digan 'pucha, yo quiero ponerme al día, pero esto se me dificulta demasiado'".