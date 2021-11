Motociclista que agredió con una cadena a una mujer: "Yo estaba bloqueado en ese momento"

El sujeto contó que ha recibido más de 600 amenazas, entre sexuales y de muerte, luego de que se viralizara el video de la agresión.

Ha sido quizás una de las imágenes más comentadas en las últimas horas.

Se trata de la violenta reacción de un motociclista, quien destruyó con una cadena el parabrisas del auto de una conductora en plena Avenida Santa María en la comuna de Independencia, región Metropolitana.

Todo ocurrió tras una discusión por un presunto "topón" entre ambos vehículos. En específico, el sujeto pasó a llevar el espejo retrovisor del auto al momento de llegar a un semáforo en rojo, instancia en la que comenzó un altercado con la mujer.

Enojado, sacó una cadena de la parte de atrás de su moto, y comenzó a golpear el vidrio principal del vehículo.

La mujer reconoció en entrevista con T13 que ella iba por su pista y el choque que el sujeto menciona fue un hecho fortuito.

En tanto, el conductor de la moto busca pedir disculpas por esta situación, asume su responsabilidad y asegura que nunca tuvo la intención de hacer daño.

"En ese momento no me di cuenta, yo simplemente fui (...) yo ya estaba bloqueado en ese momento. Yo cuando estoy sacando la cadena no recuerdo estar pensando en nada, simplemente dije 'hay una cadena, nada más', no pensé 'con esta cadena le voy a causar daño' ni tampoco era mi intención causarle daño a ella", reveló el motorista en conversación con T13.

Sobre esto mismo, el sujeto contó que ha recibido más de 600 amenazas luego de que se viralizara el video de la agresión. "He recibido amenazas sexuales, de muerte, de que están rondando afuera de mi casa, que cuando me vean andando en la moto me van a atropellar".

Por lo pronto, la víctima está a la espera de que la justicia lo haga pagar por los daños causados.