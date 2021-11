Detienen a motociclista que agredió con una cadena a conductora en Independencia

Paulina Ulloa de 50 años fue la víctima que registró el momento.

Un violento hecho ocurrió en la comuna de Independencia: Un motociclista destruyó a golpes el vidrio principal de un vehículo con una cadena tras discutir con su conductora.

Según informó Carabineros, el implicado fue detenido este miércoles 24 de noviembre.

El incidente ocurrió cuando el sujeto pasó a llevar el espejo retrovisor del auto al momento de llegar a un semáforo en rojo, instancia en la que comenzó un altercado con la mujer.

Enojado, sacó una cadena de la parte de atrás de su moto, y comenzó a golpear el vidrio principal del vehículo.

Paulina Ulloa de 50 años fue la víctima que registro el momento, y conversó sobre lo sucedido con "Tu Día" de Canal 13.

“Le apunto la cámara y me comienza a hacer burla. Miró y veo que lleva su patente adulterada, iba tapada con una mascarilla. Entonces espero que el se suba a la moto, me bajo rápido, saco la mascarilla y me vuelvo a subir al auto. Ahí se enfureció”, comenzó señalando la mujer.

Añadió: “Viene y me dice ‘pásame la mascarilla’, no se la paso, de hecho, la tengo para llevarla a tribunales y de la cajuela de su moto había sacado una cadena de un metro”.

Desde Carabineros de Chile informaron que el control de detención del acusado se realizará este jueves 25 de noviembre.