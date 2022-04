Movilh felicita a Enrique Paris: "Es un paso de libertad y visibilidad"

El ex Ministro de Salud se refirió a su orientación sexual en entrevista con la revista Sábado.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) felicitó al ex ministro de Salud, Enrique Paris, por su "paso de libertad" tras comentar su orientación sexual.

En una entrevista a la revista Sábado, el ex jefe de la cartera de Salud comentó "no me casé porque jamás iba a hacer mi vida con una mujer..."

"En esos años tener una orientación sexual distinta era muy complejo , por lo que uno tenía que tratar de ser prudente”, dijo el médico.

Enrique Paris: "Tener una opción sexual distinta era muy complejo"

Ante los dichos de Paris, desde el Movilh escribieron "felicitamos al ex ministro de Salud por comunicar públicamente su orientación sexual".

" Es un paso de libertad y visibilidad . Su testimonio aporta y anima a otros/as a seguir sus pasos", agregaron.