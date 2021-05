Mujer fue a votar por su representante diaguita pero solo tenían papeletas para pueblo mapuche

"Me parece indignante, el pueblo mapuche, con todo respeto, no es el único pueblo originario que está en Chile", aseguró Cristina Mora a T13.

Durante la tarde de este sábado, una mujer diaguita denunció que no pudo votar por su representante de pueblos originarios porque solo había papeletas para el pueblo mapuche. El suceso ocurrió en el Liceo Carmela Carvajal de Providencia.

"No había para aymara, ni para diaguita, ni para ningún otro pueblo originario", aseguró la afectada, Cristina Mora, a T13.

Según el testimonio de Mora, cuando la mujer le pidió ayuda a la persona encargada de su mesa, le dijeron que no se podía hacer nada en ese minuto, ya que ya habían escrito el número de voto en su nombre del libro de votaciones, y que ella ya había firmado.

"Me enojé, le digo que no me parece una respuesta adecuada de alguien que está encargado de organizar el tema delas votaciones y lo mínimo que yo esperaba es que quedara algún registro de que no existía la papeleta con mi candidata”, aseguró Mora.

Además agregó: "Me parece indignante, el pueblo mapuche, con todo respeto, no es el único pueblo originario que está en Chile. Si me meto al Servel, me aparece mi meta, aparece mis opciones de candidato, y si aparece la opción de mi candidata".

La delegada del local de votación explicó que desde el Servel les dijeron que entregan una cantidad determinada de papeletas por distrito. Por esta razón, la mujer diaguita denunció que no hubo buena distribución de dichos papeles en la zona.