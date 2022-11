Mujer relata robo en Cerrillos: "Me azotó la cabeza con una puerta y me pegó con una pistola"

Una mujer sufrió el violento robo de su celular la tarde de este lunes en Cerrillos. La víctima relató que en varias oportunidades el ladrón la amenazó con asesinarla.

La tarde de este lunes, una mujer sufrió el violento robo de su celular por un hombre que se movilizaba en una motocicleta en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

La víctima relató que el hecho sucedió a las 16:00 horas en la calle Los Alquimistas, en la villa Arboleda, momento en que salió de su casa para comprar en un almacén cercano.

"El tipo pasó y vio que salí con mi celular. Yo me guardé mi celular en el bolsillo. Él me siguió hasta el almacén", afirmó.

Afuera del almacén, el antisocial empujó a la víctima hacia el interior del recinto para quitarle su teléfono móvil.

"Me azotó la cabeza con la puerta del almacén y me pegó con la pistola" , indicó.

"Me apuntó con la pistola y yo forcejeé con él. Me quiso quitar el teléfono, pero yo no quería soltarlo", señaló.

La mujer contó que el asaltante "varias veces me decía que me iba a matar".

La víctima además afirmó que producto de este forcejeo tiene rasguños en sus brazos y pecho.

Una vez en su poder el celular, el ladrón huyó con este en dirección desconocida.

La agredida manifestó que el asaltante se trataría de un ciudadano de nacionalidad venezolana.

No se registran detenidos de este procedimiento.