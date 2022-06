Mujer sufre el robo de su perrita en La Reina: cámaras de seguridad captaron el violento asalto

Tres sujetos descendieron de un vehículo que se detuvo frente a la víctima cuando ella había sacado a pasear a su mascota. En cosa de segundos se la arrebataron.

Una mujer fue víctima de un violento robo de su mascota pasada la medianoche en la comuna de La Reina, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 00:30 horas de este miércoles, según registraron las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en calle Obispo del Solar, cuando la dueña de “Milú”, una perrita chiguagua de 11 años , la había sacado a la calle para orinar.

Fue en ese instante cuando un vehículo se detuvo frente a ella y tres sujetos descendieron para arrebatarle a su perrita.

Según detalló la víctima a T13.cl, todo ocurrió muy rápido, prácticamente en cosa de segundos. “Yo estaba paseando a mi perrita, deben haber sido nueve segundos porque en la noche ella hace pipí y se entra altiro, porque aparte ella es viejita, tiene 11 años”, comenzó su relato.

“Yo vi un auto, entonces como que la jalé porque pensé que podían estar ebrios, no pensé que iban a asaltarme. Y cuando ya frenaron en frente mío, ahí ya enseguida me di cuenta. La jalé y me empezaron a gritar, me empezaron a decir que no me moviera, que no corriera, que mantenga la calma. Y yo agarré mi perra y salí corriendo”, señaló, apuntando a que los delincuentes tendrían entre 18 y 20 años.

Cámaras de seguridad - Ataque a enfermera Lee También > Revelan nuevos videos claves para la investigación del ataque a enfermera en Las Condes

La mujer, quien durante el forcejeo incluso temió que podía tratarse de un secuestro, detalló también que, si bien no recibió golpes, al menos uno de los sujetos, el que se quedó en el auto, tenía en su poder un arma de fuego.

Finalmente, la joven realizó la denuncia ante Carabineros, que llegó al lugar junto a Seguridad Ciudadana. Los funcionaros le comentaron que los mismos sujetos que se llevaron a su perrita ya habían estado haciendo un recorrido y que los robos en el sector serían reiterados durante el día.