Mujeres gastan hasta $126 mil anuales en productos menstruales, según estudio del Sernac

Cerca de la mitad de las personas dice haber tenido problemas económicos, de acceso o disponibilidad para adquirir estos productos durante la pandemia.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó el primer estudio de “gestión menstrual” con el objetivo de determinar el costo, necesidades y conducta de compra de las mujeres y personas que menstrúan.

Para un análisis integral, el Sernac realizó un levantamiento de precios en farmacias, supermercados y tiendas especializadas, pero, además, realizó una encuesta online sobre gestión menstrual que fue respondida por 10.545 personas de todo el país. También realizó entrevistas con expertas, reuniones técnicas y conversatorios con organizaciones de la sociedad civil.

El firector del Sernac, Lucas Del Villar, destacó la importancia de un estudio de esta naturaleza, pues permite visibilizar las necesidades de las personas que menstrúan “ya que se trata de un proceso biológico, y no una elección, e implica costos y molestias que no se pueden evitar”.

Se estima que cerca del 30% de la población menstrúa todos los meses y es un proceso que dura unos 40 años. Por eso, a juicio de la autoridad, es tan importante conocer el costo de los productos e informar sobre alternativas que a largo plazo pueden ser más convenientes.

Asimismo, indicó que los resultados de la encuesta también permitirán diseñar políticas públicas más específicas, que consideren las reales necesidades de las personas tanto en materia de educación, como de otros aspectos posibles de analizar, como el acceso para quienes no tienen recursos.

En efecto, según la definición internacional, la gestión menstrual, no sólo considera el costo de los productos de contención, sino también el acceso a condiciones mínimas sanitarias como agua potable e infraestructura, acceso a información oportuna y confiable, que permitan vivir en condiciones dignas este proceso.

Qué dice el estudio

La encuesta fue respondida por 10.545 personas. Respecto a su identidad de género, el 98,1% de quienes respondieron se identifica como mujer; no obstante, existe un porcentaje de personas que se reconocen como no binaria; hombre; otra, o bien no respondió esta pregunta.

Productos de contención menstrual más usados

Un 44,3% de las personas indicó que sólo utiliza las toallas higiénicas desechables. Le sigue, con un 8,5%, quienes indicaron que sólo utilizan la copa menstrual; luego, con un 2,1% quienes sólo usan tampones; un 1,3% indicó que utilizan toallas reutilizables; y, finalmente, un 0,4% que sólo utilizan calzones menstruales absorbentes.

Si bien la mayoría de las personas utilizan sólo un producto de contención, existe un porcentaje considerable de quienes utilizan más de un producto los días que menstrúan.

Rango etario

En general, la toalla higiénica es el producto de retención más utilizado en todas las edades.

Productos como tampones, toallas reutilizables y calzones menstruales , son utilizados por segmentos más jóvenes. En el caso del tampón, si bien están entre el tercer y cuarto lugar de uso de la mayoría de los rangos etarios, su uso es más frecuente entre personas entre 35 y 39 años. Situación similar se observa en el caso de las toallas higiénicas reutilizables, siendo utilizadas mayormente entre los 25 y 39 años.

Debido al alto costo y su reciente incorporación al mercado, el calzón menstrual es el producto menos utilizado, observándose un mayor uso entre los 30 y los 44 años.

Dolores menstruales

Para efectos del estudio, la calificación de los dolores menstruales se definió en una escala de 1 a 7, donde 1 es nada de dolor y 7 dolor extremo.

A nivel general, la mayoría de las personas calificaron sus dolores menstruales con nota 5 (28%), seguida de quienes la califican con nota 6 (24%) y nota 7 (16%). Es decir, un 40% de las personas indicó tener dolores muy intensos o extremos.

Un 66% de las personas encuestadas señaló que utiliza algún tipo de tratamiento para aliviar los dolores menstruales, por ejemplo, antiinflamatorios o anticonceptivos.

Dificultades en el contexto de pandemia

Al consultar respecto de las dificultades para acceder a productos de contención menstrual o información, un 38% declaró no haber tenido dificultades para acceder a ellos.

Por otro lado, un 19% indicó que ha tenido dificultades económicas para poder acceder; un 13% ha tenido dificultades de disponibilidad; un 12% ha tenido dificultades económicas y de disponibilidad; y un 5% ha tenido dificultades de acceso a la información sobre este tipo de productos. Es decir, casi la mitad de las personas manifestó haber tenido algún tipo de problema para adquirir estos productos.

La presencia de dificultades, ya sea económicas, de información, de disponibilidad u otra, está directamente relacionada al nivel de ingresos de las personas: a medida que se incrementan los ingresos, las dificultades van disminuyendo y viceversa.

Precios de los productos

Para poder calcular los valores de las diferentes canastas de productos de contención menstrual, se consideraron aquellos de las marcas con mayor representatividad.

Al analizar comparativamente los costos mensuales, la opción mensual más económica son las toallas higiénicas desechables , cuyo promedio alcanza $2.389 para un período de tres días, con un mínimo de $1.690 y máximo de $3.299.

Por su parte, el calzón menstrual resulta ser la opción en promedio más cara ($79.960), esto es debido a que este producto tiene un alto costo inicial. Sin embargo, este valor se realiza cada tres años, al igual que las toallas reutilizables.

Cuando se comparan los valores anuales, la conveniencia varía respecto del valor mensual. Anualmente la copa menstrual es la alternativa más económica ($15.892). Este producto tiene una duración de 10 años, por lo tanto, a lo largo de la vida menstrual, una persona debería invertir en sólo cuatro de ellas.

Una persona que sólo utiliza la copa menstrual puede llegar a gastar al año hasta $17.990 versus $28.668 que puede llegar a gastar en promedio en toallas higiénicas desechables con 3 días de duración de su ciclo.

Finalmente, el optar por una canasta compuesta de, por ejemplo, toallas higiénicas desechables, protectores diarios desechables y antiinflamatorio para aliviar los dolores menstruales, representa a un 13,64% de la muestra. Las menores de 14 años y las mayores de 45 años son quienes más usan esta canasta.

Al analizar los valores, el uso de la toalla higiénica, protectores diarios desechables y el uso de antiinflamatorios por un período de tres días tiene costo promedio mensual de $6.765, con un mínimo de $5.249 y máximo de $8.347.

No obstante, si se considera un período de 7 días, en promedio, una persona podría gastar mensualmente $10.514, lo que implica que al año debe desembolsar $126.168.