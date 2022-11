Municipalidad de San Bernardo anuncia sumario a médico que sugirió "eliminar" a los gatos

"Reafirmamos nuestro compromiso hacia el respeto de las mascotas, repudiando cualquier comentario o acción que vaya en desmedro de ellos”, sostuvieron desde la Corporación de Educación y Salud de dicho municipio.

Gran revuelo en redes sociales ha generado un video donde el médico identificado como Jesús Jaramillo -del CESFAM Dr. Raúl Cuevas, de la comuna de San Bernardo- sugirió el abandono de mascotas, apuntando a que las rinitis de sus pacientes son producto de los gatos.

"Yo soy malo. Atiendo a bastantes niños con problemas de rinitis alérgica y, como a mí no me gustan los gatos, las mamás me preguntan qué genera la alergia (...) O eliminas el gato o el niño siempre va a estar con alergia", fueron algunas de las palabras del médico que causaron indignación en internet.

¡Denuncia! Médico Jesus Jaramillo sin ética fomenta el abandono de gatos en Chile por su gusto personal! No está registrado en superintendencia de salud sin eunacom! Trabaja en cesfam Raul Cuevas San Bernardo! @SanBernardocl @ministeriosalud @laSUBDERE pic.twitter.com/c1mALgxuUC November 24, 2022

Tras la viralización de sus declaraciones, la Municipalidad de San Bernardo se refirió al tema anunciando una investigación sumaria por este caso.

Getty Images - Referencial de gato Lee También > Encuentran un gato al interior de una maleta en aeropuerto estadounidense

“Las opiniones del funcionario no representan el pensamiento de la Dirección de Salud ni de la Corporación Municipal de San Bernardo. Ante los dichos del funcionario, se ha determinado instruir una investigación sumaria” , escribieron en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Finalmente, como Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo reafirmaron su compromiso hacia el respeto de las mascotas, repudiando cualquier comentario o acción que vaya en desmedro de ellas.

Finalmente, desde el CESFAM Dr. Raúl Cuevas Palma -lugar donde se desempeña este médico-, lamentaron la situación y también anunciaron una investigación por este caso.

"Lamentamos profundamente lo sucedido, entendiendo el alcance y el daño que pudo haber ocasionado dicho video. Aclaramos que las palabras del funcionario no nos representan y son netamente responsabilidad de las personas que las emitió. Es por esto que como institución no comprometemos a aclarar lo ocurrido, realizando una investigación al respecto y tomando medidas necesarias para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder", escribieron desde el CESFAM.