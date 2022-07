¿Tienes arrendatarios morosos? Expertos explican cómo te protege la ley "Devuélveme la casa"

Total Abogados entrega una solución cercana a los problemas legales, para que puedas recuperar tu inmueble de manera expedita.

Hace unos días entró en vigencia la ley "Devuélveme la casa". Con esta normativa, muchos propietarios verán favorecidos sus derechos. Para orientarte en esta materia, Total Abogados entrega algunas recomendaciones.

En primer lugar, producto de esta nueva ley, los propietarios serán protegidos en diversas situaciones, entre estas, frente a arrendatarios morosos, y también se podrá actuar contra cualquier tercero que, teniendo o no un contrato de por medio, esté ocupando el inmueble.

Procesos más expeditos

Otro de los beneficios de esta normativa son los procedimientos judiciales más expeditos. Con esta ley, en la primera resolución se ordena desalojar al ocupante del inmueble mediante Carabineros en un plazo de 10 días desde que la demanda presentada sea notificada.

¿Cómo sigue el proceso? Cuando el demandado no comparece o no formula oposición posteriormente al dictamen de la primera resolución, se le tendrá por condenado. De esta forma, el paso siguiente será disponer su lanzamiento y el de todos los ocupantes del inmueble. Para asegurar que los ocupantes de la propiedad no retornen ilegalmente, el desalojo se realiza con auxilio de la Fuerza Pública.

Por otro lado, cabe destacar que con la ley "Devuélveme la casa" la notificación de la demanda es más fácil, de esta forma, los demandados ya no se pueden esconder de los receptores judiciales. A ellos se les aplica una presunción de derecho, lo que quiere decir, que se toma como domicilio indiscutible para notificar el de la dirección del inmueble arrendado u ocupado.

Una solución a tus problemas

