Nicolás López en cierre de juicio oral en su contra: "Nunca he violado a nadie"

El director de cine es acusado por los delitos de violación, abuso sexual y ultraje público, entre el 2004 y el 2016.

El cineasta Nicolás López señaló en el cierre del juicio oral en su contra por violación y abuso sexual a mayores de 14 años que "nunca he violado a nadie".

Y es que este lunes se realizaron los alegatos de clausura contra el director de cine, quien es acusado de violación, abuso sexual y ultraje público entre el 2004 y el 2016.

A raíz de lo mismo, López manifestó, a través de una declaración pública, que "hoy terminan cuatro años de calvario".

En esa línea, dijo que "quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie".

Agencia Uno

"Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño", agregó Nicolás López.

"Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa", complementó.

Y cerró señalando que "espero con tranquilidad del veredicto".

En el caso, Fiscalía solicita las penas de 10 años y un día por el delito de violación en carácter de reiterado; 5 años y un día por abuso sexual reiterado; y 61 días por ultraje público.