Qué es la mielitis transversa, la enfermedad del niño chileno grave en Río de Janeiro, Brasil

Vicente Mella Novoa, de 12 años, presentó una mielitis transversa aguda mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia en Río de Janeiro.

“Estoy haciendo este video para pedir ayuda. Necesito ayuda de toda la gente de Chile que me pueda ayudar. No sé qué hacer”. Es el desesperado llamado de Karla Novoa, la madre de Vicente Mella, un niño de 12 años que se encuentra grave en Brasil .

Y es que lo que prometían ser unas vacaciones soñadas, terminó convirtiéndose en una pesadilla para esta familia, cuando al tercer día en Río de Janeiro el pequeño comenzó a sentirse mal. Primero fue un dolor de estómago, náuseas y mareos. Luego un cosquilleo extraño en el cuerpo, hasta que unos días después simplemente dejó de caminar. El diagnóstico: mielitis transversa aguda .

En conversación con el programa Tu Día de Canal 13, Karla, que desde el pasado jueves no sabe qué hacer, contó que el niño está con “una parálisis que le está llegando al tórax. Ya está llegando a sus órganos vitales, sus pulmones, y tengo mucho miedo que le llegue al corazón”.

Pero, ¿qué enfermedad es ésta? Ramiro Fernández, jefe de neurología del Hospital de Magallanes, explicó a T13 que “cuando hay una mielitis transversa quiere decir que se produce una inflamación a un nivel medular, que puede ser cervical, torácico, incluso más vaso lumbar, y eso hace que desde ahí hacia abajo se pierda la capacidad sensitiva y el paciente va a sentir hormigueo, quemazón o pérdida de la sensibilidad, tanto el tacto como la sensibilidad del dolor”.

Esta rara enfermedad, la cual de cada un millón de personas sólo 10 la tienen , ocurre cuando ingresa al cuerpo una proteína o antígeno y éste no lo reconoce, inflamando la médula espinal. La teoría que tiene esta mamá es que la vacuna contra el COVID-19 le habría provocado esta reacción en su hijo.

Sin embargo, según señaló a T13 Álvaro Romero, neurólogo de la Clínica Indisa, “no es algo que veamos realmente en una estadística muy alta. Yo personalmente, dentro de las complicaciones que he visto en este año ya de vacunación, no he visto ningún caso de mielitis transversa. Hemos visto otros y quizás los más frecuentes son los eventos cerebrovasculares, pero como fenómenos de mielitis no, no lo he visto”.

La mamá de Vicente pretende acudir este jueves al consulado. Necesita saber cómo conseguir un avión ambulancia o alguna forma de regresar con su hijo a Chile. Pero eso no es todo. También necesita ayuda económica, porque viajaron sin seguro a Brasil y sólo para ingresarlo a un hospital les pidieron 3 millones y medio de pesos y la cuenta sigue subiendo día tras día.

Cancillería ya se puso en contacto con la familia y está apoyando en las gestiones con el hospital.

“Mi hijo tiene 12 años, tiene una vida por delante. Yo me lo quiero llevar vivo a Chile, yo me lo traje sano, lo traje caminando”, es el lamento de la mamá de Vicente, un niño deportista y arquero en los cadetes de Palestino.

Si deseas ayudar, puedes escribir a: denisse.isamit@gmail.com.