Jefe de la Armada conmemora a Prat: "No podemos caer en la ingratitud de olvidar a los héroes":

En un nuevo 21 de mayo, el jefe de la Armada sostuvo que los valores de Arturo Prat están vigentes en el mundo actual y son necesarios para el país, añadiendo que ''una nación que no honra a sus héroes, no tiene historia".

En una nueva ceremonia para conmemorar el Día de la Glorias Navales recordando el Combate Naval de Iquique, el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva, afirmó que "no podemos caer en la ingratitud de olvidar a los héroes de ayer".

En una ceremonia marcada por segunda vez consecutiva por la pandemia, la Armada recordó a Arturo Prat de forma virtual, conmemorando los hitos que marcaron la vida del "máximo héroe naval".

Fue en esta instancia que Leiva comentó que "Prat es sinónimo de unidad entre los chilenos, se trataba de un hombre bueno y normal que demuestran una persona íntegra. Se sobrepuso a muchos obstáculos al saltar al abordaje del Huáscar. No tenía ambición personal, sino servir al país como marino y abogado".

Con respecto al contexto nacional actual, el comandante en jefe de la Armada hizo incapié en que "No podemos caer ver en la ingratitud y en el olvido ni con los héroes de ayer ni de hoy, ni mañana... la epopeya de Prat no pertenece a ningún sector, sino a todos los chilenos".

"Los valores de Prat no sólo están claramente vigentes en el mundo actual, sino que además, son necesarios con una urgencia apremiante”, añadió.

En este sentido, Leiva complemento diciendo que "Winston Churchill decía que 'una nación que olvida su pasado no tiene futuro' y podemos agregar que 'una nación que no honra a sus héroes, no tiene historia'".